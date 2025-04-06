Memlekete baharla gelen, eşsiz bir şölen!

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, dile kolay, 39. kez düzenliyor.

İki sene beklemiyorum, 41 kere maşallah diyorum!

Nisan’ın 4’ünde açıldı, 30’unda kapanacak.

Açılış, Ankara Festival Orkestrası (Orhun Orhon, şef- Benedict Kloeckner, çello) ile oldu, kapanış Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası) ‘EvgenySvetlanov’Marius Stravinsky, şef-Salih Can Gevrek, piyano) ile olacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) salonlarının yanında, CSO Ankara Tarihi Salon, TED ATA Sahne, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonumüziğe doyuracak diğer mekânlar…

Tam program için adres vereyim:

https://ankarafestival.com/files/2025/39_uamf_tr.pdf

Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması amaçlanıyor, başarılıyor.

İlkeli ve gelenekli…

Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası iş birliği konserlerinde yer alması, ilkseslendirmeler gibi.

Ankara’nın en uzun soluklu ve uluslararası niteliklisi…

11 ülkeden 250’ye yakın sanatçı ve toplulukla, klasik müzikten modern dansa, flamenkodan caza, 7 ayrı salon ve 13 ayrı programda.

Ana sponsorSevda-Cenap And Müzik Vakfı. Vakıf ayrı bir yazı konusu. Kavaklıdere’yi konu ettiğim bir yazımda kısa da olsa değinmiştim. Ayrıca yazana dek aşağıdaki bağlantıyı paylaşalım:

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/necati-yalcin/macar-usta-tunali-hilmi-ve-cin-alisiyle-kavaklidere-40537311

Ankara’nın festivali ya pek hoş düşünülmüş, afişi Ankara kedili, Kayahan Kaya imzalı.

Sizi, festivalin ilk gününde, Dr. Ali Boray Başçı tarafından hazırlanan bir videoyla baş başa bırakıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=DLq646n-Y8w&t=7s

Kaynaklar

* 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Resmi sayfası, https://www.ankarafestival.com/

* ‘Festival Programı’, https://ankarafestival.com/files/2025/39_uamf_tr.pdf

* Bilet almak için,https://biletinial.com/tr-tr/muzik/ankara-festival-orkestrasi

* ‘Macar Usta, Tunalı Hilmi ve Cin Ali’siyle Kavaklıdere’, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/necati-yalcin/macar-usta-tunali-hilmi-ve-cin-alisiyle-kavaklidere-40537311

* ‘Son Prova!!! Ankara'da Hangi Festival Başladı???’, https://www.youtube.com/watch?v=DLq646n-Y8w&t=7s