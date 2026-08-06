Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin gruplarında imzaya açılan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi”, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki iskeletini artık somutlaştırsa da, muhalefet partilerinin tepkisi de sürüyor. 4 Ağustos Salı günü tamamlanan imza sürecinin ardından, dün (5 Ağustos Çarşamba) AKP’nin kapalı Grup toplantısında milletvekilleri teklif konusunda bilgilendirildikten sonra yasal süreç de başlatıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da imza attığı teklifin hafta sonuna kadar Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor.

12 Maddelik “Terörsüz Türkiye” yasa teklifi, örgütün silah bırakmasının Milli Güvenlik Kurulu kararı ve MİT raporlarıyla teyit edilmesini şart koşuyor. Altı aylık geçici bir düzenleme öngörülüyor ve bu süre uzatılamayacak. Kapsam Suriye ve Irak’taki örgüt mensupları, yurt dışındakiler ile cezaevindekileri içeriyor. Silah bırakanlar üç yıl suç işlememeleri halinde siyasi faaliyette bulunabilecekler.

Teklifin resmi çerçevesi, bir genel af niteliği taşımıyor ve Abdullah Öcalan’a herhangi bir statü tanımıyor. Kandil’deki lider kadro ve güvenlik güçlerini şehit edenler de kapsam dışında tutuluyor. Ağır suçlar ve örgüt yöneticileri için ceza ertelemesi söz konusu değil. İzleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul ile TBMM komisyonu planlanıyor.

Muhalefetin bir kısmı prensip desteği verirken, kapsamın darlığı ve denetim mekanizmaları eleştiri konusu olmayı sürdürüyor.

Özgür Özel’e Fezleke

“Terörsüz Türkiye” tartışmaları sürerken, yargı kararlarıyla siyasete ve özellikle muhalefete yönelik baskının arttığı bir dönemden de geçiyoruz. Fezlekeler, soruşturmalar ve siyasi yasak endişeleri gündemde.

Dünkü gelişme bu tabloyu somutlaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya

Milletvekili Veli Ağbaba hakkında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla hazırladığı fezlekeleri, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Özel’in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesini sağlamak amacıyla, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kullanarak Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’ten doğrudan ya da Ağbaba aracılığıyla değişik tarihlerde menfaat temin ettiği öne sürülüyor.

Aynı fezlekede, Özel’in görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan da 2023’teki CHP kurultayında kullanılmak üzere menfaat temin ettiği iddiası da yer alıyor.

Öte yandan, CHP’li belediye başkanları ve milletvekillerinin AKP’ye geçişleri de, yoğun baskının somut işaretleri olarak yorumlanıyor.

Tercihte 10 Ağustos Son Gün

Böyle bir atmosferde 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’a kadar üniversite tercihlerini tamamlamak zorunda olan yüz binlerce genç var. ÖSYM’nin 29 Temmuz’da başlattığı tercih dönemi bu tarihte kapanacak. Yerleştirme sonuçlarının ise ağustosun son haftasına doğru açıklanması bekleniyor. Bu yıl epeyce Yapay Zeka ile ilişkili yeni bölüm açıldı, bazı alanlarda kontenjanlar genişledi, bazıları ise ilk kez tercih listelerine girdi.

Gençlere önerim, önce kendi ilgi ve yeteneklerinizi netleştirin, “Moda” bölümlerinden kaçının. Özellikle üniversitenin akademik kadrosu, laboratuvar ve staj olanakları, mezun istihdam oranları ile şehirdeki yaşam maliyetlerini de dikkate alarak tercihlerinizi yapın.

Çoğunuz dijitale doğduğunuz için zaten bilişime ve Yapay Zeka’ya uzak sayılmazsınız, ama yeni açılan bölümlerde müfredatın olgunlaşması biraz zaman alabilir, bunu da hesaba katın.

Yurtdışında okumak isteyenleri bekleyen en önemli sorun denklik konusudur. Tercih kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerin denklik sorunu yok, ama kılavuzda olmayanlar için mutlaka iyi bir araştırma yapın, yoksa diplomanız yok sayılabilir.

YÖK’ün Atlas tercih robotu ve rehberlik servisleri yardımcı olsa da son kararı kendiniz verin. Aile baskısı veya “Garanti meslek” algısı uzun vadede mutsuzluk yaratabiliyor.

Geleceğini ve Emekliliği de Düşün

Mesleki eğitim ve kariyer planlamanızda neyi seçerseniz seçin, asıl sorun bundan sonra başlayacak. Eğitim sürecinin yüksek maliyetleri ve zorlu sürecinin ardından kimse kapıda sizi işe almak için bekliyor olmayacak.

İş bulmaktan, yeterli kazanca, evlilikten, çocuk yetiştirmeye önünüzde uzunca ve yorucu bir yaşam olacak. O nedenle henüz öğrenciyken, birikim ve yatırım yapmayı öğrenmek, belki de en önemli beceri olacak sizler için. Aksi takdirde yaşamın gerçekleri çok hızlı yüzünüze çarpacak.

Şöyle güncel çalışan ve emekli maaş bilgileri de vereyim sizlere:

2026 yılı net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş.

Yeni yasal düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur’da en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere yüzde 17,76 artışla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Temmuz maaşlarını eski tutar üzerinden, yani 20 bin ile 23 bin 552 lira arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin farkları, yarın (7 Ağustos Cuma) hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakamlar, birikim ve yatırım yapmazsanız sizleri nasıl bir geleceğin beklediğini göstermeye yeterli olsa gerek.

Üniversite tercihi kadar, o tercihten sonra kendi geleceğinize yatırım yapmayı öğrenmek de yaşamsal önemdedir.

Gelecek ve Cumhuriyet de sizlere emanettir zaten.