Mamak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı belediye hizmet binası önünde düzenlenen “Dumlupınar’dan Sonsuzluğa” Çelenk Sunma Töreni ile kutladı. Törene Belediye Bando Ekibi’nin marşları eşlik etti.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, törende yaptığı konuşmada milli bayramların birlik ve beraberlik açısından önemine dikkat çekti. Başkan Şahin, “Milli bayramlarda siyasi ayrım gözetmeden bir araya gelmeli ve milli duygularımızı güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye yaratmalıyız. Bu alanları doldurmazsak, o gün yüreğini koyan insanları anmamış oluruz” dedi.

30 Ağustos Zaferi’nin yokluk ve imkânsızlıklar içinde kazanıldığını vurgulayan Şahin, “103 yıl önce yorgun ama inanç dolu ordularımız sabahın ilk ışıklarıyla taarruza kalktı. Topraklarımızı savunmak için canlarını feda eden kahramanlarımız, Atatürk’ün önderliğinde vatanımızı yeniden ayağa kaldırdı. Anadolu’nun dört bir yanından farklı inanç ve etnik kökenden insanlar omuz omuza vererek bu ülkeyi bize armağan etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, milli bayramların coşkuyla kutlanacağını ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılacağını belirterek konuşmasını Falih Rıfkı Atay’ın sözleriyle tamamladı: “Nemiz varsa; bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi yaşıyorsak, hepsini 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz.”