ABD Başkanı Donald Trump, Federal Temyiz Mahkemesi’nin uyguladığı tarifelerin büyük kısmını yasa dışı bulmasının ardından sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Tüm tarifeler hala yürürlükte. Son derece taraflı Temyiz Mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi. Ama sonunda ABD kazanacak” ifadelerini kullandı.

Trump, tarifelerin kaldırılmasının “ülke için felaket olacağını” belirterek bunun ABD ekonomisini zayıflatacağını vurguladı. “ABD, artık dost ya da düşman fark etmeksizin diğer ülkeler tarafından dayatılan adil olmayan tarifelere, ticaret engellerine ve devasa ticaret açıklarına daha fazla tahammül etmeyecek” diyen Trump, kararın yürürlükte kalması halinde bunun “ABD’yi yok edeceğini” savundu.

Tarifelerin, Amerikan işçilerine destek sağlamak ve “Amerika’da üretilmiştir” etiketli ürünleri korumak için en güçlü araç olduğunu dile getiren Trump, “Yıllarca duyarsız politikacılarımız, tarifelerin bize karşı kullanılmasına göz yumdu. Şimdi ise ABD Yüksek Mahkemesi’nin yardımıyla tarifeleri ulusumuzun yararına kullanacağız ve Amerika’yı yeniden güçlü, zengin ve kudretli hale getireceğiz” dedi.