Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü coşkulu bir konserle kutladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda gerçekleştirilen konsere; CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen Yenimahalleliler, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Emel Sayın, sevilen eserleriyle 7’den 70’e gönüllerde taht kurarken, meydanı dolduran Başkentliler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gecede bayram coşkusu doruğa çıktı.

Başkan Yaşar’dan anlamlı mesajlar

Konserde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milli bayramların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“17 yıldır Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de milli bayramlarımızı ruhuna uygun biçimde kutlamaya gayret ediyoruz. Çünkü ben, Yunan işgalini yaşamış, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne tanıklık etmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferin ilk kutlamasını yaptığı Afyon’lu bir hemşerinizim. ‘Milli bayramları olmayanların dini bayramı da olmaz’ inancıyla büyüdüm. Her bayramda aynı coşkuyu, aynı inancı ve aynı umudu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının en büyük değer olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla kazandığı bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağız. Tarih boyunca özgürlüğünden vazgeçmeyen milletimize zincir vurmak isteyenler her zaman hüsrana uğramıştır. Bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı en büyük gücümüz, birliğimiz ve şerefli geçmişimizdir.”