Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan tesisler, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende yaptığı konuşmada ilçeye en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Güngör, Nallıhan’a yeni hizmet alanları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri sunulurken, sanatçı Mehmet Demirtaş da konser verdi. Açılışı yapılan tesisler arasında; Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi, Kocahan İğne Oyası Müzesi, Hayvan Barınağı, Çayırhan Tabduk Emre Camisi, Çayırhan Ömer Halisdemir Parkı, Çayırhan Göl Kenarı Kafe ve Çayırhan Aile Yaşam Merkezi yer aldı.

Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.