Etimesgut Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in değerlerini ve Büyük Zafer’in ruhunu yansıtan etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Beyleri Kent Meydanı’nda düzenlenen konserin konuğu ünlü sanatçı Can Bonomo oldu.

Daha konser başlamadan saatler önce alanı dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçıyı dinlemek için büyük bir heyecanla bekledi. Kısa sürede meydanı dolduran kalabalık, unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Can Bonomo, en çok sevilen şarkılarını Etimesgutlular için seslendirirken, dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuyu katladı. Gecede birlik, beraberlik ve bayramın ruhu ön plana çıktı.

Sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla beğeni toplayan Can Bonomo, Zafer Bayramı kutlamalarının en özel anlarından birine imza attı. Vatandaşlar, bu anlamlı gecede böylesine değerli bir sanatçıyla buluşma fırsatı sunduğu için Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.