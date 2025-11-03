Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Uçuruma düşen bir keçi, Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerimizin profesyonel müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen dikkatli ve özverili bir çalışmayla güvenli şekilde sahibine teslim edildi. Her alanda, her yerde Kayseri'mizin hizmetindeyiz."

Her alanda, her yerde Kayseri'mizin hizmetindeyiz. 👏