Domenico Tedesco, “Beşiktaş çok iyi başladı. Bireysel hatalardan gol yedik. El Bilal ceza sahasında tek başınaydı ve golünü attı. Yapmış olduğumuz 2’nci hata da yine gol attı Beşiktaş. Hiç acımadı ve 2 şutu da gole çevirdiler. 10 kişi yendiniz diyebilirsiniz ama Kasımpaşa da 10 kişiydi ve oynayamamıştık. Hatta 10 kişi kaldıklarında daha zordu. Bugün takımım çok iyi iş çıkarttı” ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet’e benzetildiği hakkında yapılan yorumlar hakkında konuşmasını sürdüren Tedesco, “Bahsedilen benzetmeyi görmedim” dedi.

‘SONUÇTAN MEMNUNUM’

Oyun disiplininden kopmadan oyuna devam eden takımının çok iyi iş çıkardığına değinen çalıştırıcı, “Tabii ki oyuncularımla maç içinde iletişim kurmak zordu. Çünkü çok ses vardı. Ne zaman oyun dursa o zaman oyuncularımla iletişim kurabildim. Aslında 2’ci yarı sevmediğim ve oyun gücünü kaybettiğimiz bir an oldu. Rakibimiz o sırada kontraya çıktı. Sebastian sağa geçince daha iyi oldu. Sahada tempomuzu korudular. Sonuçtan memnunum” diye konuştu.

‘RAKİP ‘AL SANA 3 PUAN’ DEMİYOR’

Domenico Tedesco şu şekilde konuşmaya devam etti:

“Ben kendi takımım hakkına konuşabilirim Antalya ve Alanya ile oynadıkları maç rakip için kolay mı bilmiyorum ama bizim için zor. Her maç burada zor. Fatih Karagümrük ve Samsunspor maçları zor geçti. Rakip ‘Al sana 3 puan’ demiyor. Kazanmak için çok çalışmak gerekiyor. Ben büyük takımlar arasındaki farkı göremiyorum. Ben şunu söyleyeyim ne demek istediğinizi anlıyorum ama ben tüm maçları kazanmak istiyorum. Beşiktaş maçına bakınca da maçlar çok baş başa geçiyor”

‘TÜRKİYE’DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM’

Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunun altını çizen 40 yaşındaki teknik direktör, “Ben Türkiye’de olduğum için mutluyum ve tüm takımlara saygı duyuyorum. 10 kişi olmalarına rağmen maç kolay olmadı. Türkiye ligi üst seviye bir yer. Takım üzerine koyarak devam ediyor. Özgüvenliyiz ve bu durum bizim kazanmamıza fayda sağlıyor” açıklamasında bulundu.

‘JHON DURAN’IN KAPTIĞI TOPTAKİ İNANÇ VE VURUŞ ETKİLİYDİ’

Tedesco son olarak Jhon Duran hakkında şöyle konuştu:

“Tedavi sürecinde teknik heyet, sağlık ekibi ve Duran süreçte sıkı çalıştılar. Teknik direktör için asla kolay değildir yüzde 100 hazır olmayan bir oyuncuyu oynatmak. Bugün Duran'ı tercih etmem gerekti. Bizim Jhon’a ihtiyacımız var. Maçlarda süre alması gerekiyor. Onun güç ve ritim kazanması için. Bazı oyuncular kulübede daha fazla kalacak anlamına geliyor. Bugün maça girerken ona, 'Kaybedeceğin hiçbir şey yok' dedim. Atmış olduğu gol de inanılmazdı. Kaptığı toptaki inanç ve vuruş etkiliydi”