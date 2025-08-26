ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı’nın adını değiştirmeyi düşündüklerini açıkladı. Trump, bakanlığın yeniden “Savaş Bakanlığı” olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te bir araya gelen Trump, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pentagon’un mevcut adının gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı döneminde bu bakanlık ‘Savaş Bakanlığı’ olarak adlandırılıyordu. Bana göre aslında bugün de öyle. İçimden bir his, bu ismi yeniden getireceğimizi söylüyor.”

Trump’ın açıklaması, Washington’da ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, söz konusu değişikliğin ABD’nin dış politika söylemlerinde de önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.