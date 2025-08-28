Suriye’nin kuzeybatısında, özellikle İdlib ve çevresinde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) kontrolündeki bölgelerde Alevi sivillere yönelik saldırıların hala sürdüğü iddia ediliyor. Son haftalarda bölgede yaşanan çatışmalarda onlarca Alevi sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise alıkonulduğu belirtiliyor.

Ağustos Ayında 47 Kişi Katledildi, Köyler Yakıldı!

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sahadaki temsilcileri, Ağustos 2025’in son haftasında HTŞ’ye bağlı militanların, Lazkiye'nin kuzeydoğusundaki Alevi köylerine sızarak en az 47 sivili katlettiğini, 100’den fazla kişiyi ise zorla yerinden ettiğini aktarıyor. Sosyal medyada yayılan ve doğrulanması zor olsa da oldukça rahatsız edici görüntülerde, yakılan evler, “Rafızi” gibi mezhebi nefret içeren sloganlar, ve infaz sahneleri olduğu öne sürülen kayıtlar bulunuyor.

Vatandaşlardan ve STK’lardan Tepki: “Alevi Soykırımına Sessiz Kalma!"

Suriye’deki Alevi sivillere yönelik bu sistematik saldırılara karşı, Türkiye’nin güneyinde de tepki sesleri yükselmeye başladı. Hatay’da faaliyet yürüten Antakya Emek ve Demokrasi Platformu, konuya dikkat çekmek amacıyla 31 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da Yayladağı Sınır Kapısı’nda bir basın açıklaması ve destek çağrısı düzenleyeceğini duyurdu.

Uluslararası Toplum Sessizliğini Koruyor

Sivil toplumun artan tepkisine rağmen, HTŞ’nin kontrol ettiği bölgelerdeki katliam ve zorla yerinden etme olaylarına ilişkin uluslararası kamuoyundan güçlü bir tepki henüz gelmiş değil. BM ve bazı insan hakları örgütleri, bölgede savaş suçu niteliğinde eylemlerin sürdüğünü bildiriyor; ancak bu raporlar henüz yaptırıma dönüşmüş değil.