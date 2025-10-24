CHP lideri Özgür Özel, sabah saatlerinde Düzce’ye gelerek Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu’nageçti. Özel, burada tutuklu bulunan Pınar Türker ile yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında açıklama yapmayan Özel, cezaevi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak Düzce Cezaevi’ne gönderilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyareti, parti kaynaklarınca “hukuki sürece ve adil yargılanma hakkına destek amacıyla yapılan bir dayanışma ziyareti” olarak değerlendirildi.