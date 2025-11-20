İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında, aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 'Geçmişin İzini Sürüyoruz' projesi başlatıldı.

Proje kapsamında kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri, belirli günlerde okula davet edilen anneanne, babaanne ve anneleriyle yemek yaparak hem kültürel miras olan yöresel yemekler hakkında bilgi sahibi oluyor hem de aile büyükleriyle etkileşim halinde bulunuyor.

Çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi, teknoloji bağımlılığını azaltmayı, hayal gücünün gelişimini desteklemeyi amaçlayan projede, babalar ve dedeler de çocuklara masal anlatıyor.

Proje çerçevesinde düzenlenen eğitici ve eğlendirici etkinliklerle yaklaşık 25 bin öğrenci ve 9 bin veliye ulaşıldı.

'Çocukların aileleriyle bir şeyler öğrenmeleri önemli'

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 1400 etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Özer, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi doğrultusunda hayata geçirdikleri projeyi, aile büyükleriyle bir arada olan çocuklarla geçmişin izini sürerek sürdürdüklerini ifade etti.

Yeni neslin el becerilerini geliştirmek anlamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Özer, 'Bir gün hamur açıp ekmek yapmayı öğreniyorlar, başka bir gün farklı bir yemek yapıyorlar. Çocuklarımız ekmek yapma aşamalarını öğrenmiş oluyor.' dedi.

Özer, çocukların aileleriyle bir şeyler öğrenmelerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

'Çocuklarımız hem hoş vakit geçiriyor hem de hayal güçlerini zenginleştiriyor. Amacımız da bu yönde. Öğrencilerimiz açık alanlarda aileleriyle öğrenmiş oluyor. Bütün bu etkinlikler, 'Aile Yılı' kapsamında geliştirilen etkinlikler. Çocuklarımızı ve velilerimizi okulda bir araya getirmiş oluyoruz.

Modern dönemde artık geçmişten gelen geleneklerimiz çocuklarımıza çok öğretilemiyor. Projeyle çocuklarımıza geleneklerimizi aktarıyoruz, aileleriyle vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın gönüllerinde etki bırakmak istiyoruz. Çocuklarımız gelecekte bu anı, bu etkinliği hatırlayacak. Ailesiyle burada hamura dokunmak, yemekler yapmak onların zihninde kalacak. '

Veliler projeden memnun

Veli Tuğba Aydın, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Projeyi geliştiren, uygulayan ve sürdüren herkese teşekkür ederim. Bu yıl, Aile Yılı. Proje sayesinde diğer ailelerle de kaynaşma fırsatımız oldu.' dedi.

Veli Hilal Dilber ise çocuklarıyla birlikte olmak, onlarla etkinlik yapmaktan keyif aldığını belirterek, 'Onlar bizimle, biz de onlarla çok güzel vakit geçiriyoruz. Onlara yemek yapmayı öğretmek güzel. Aile Yılı düşüncesi çok güzel. Umarım yeni nesiller de buna benzer projeler geliştirir.' ifadesini kullandı.