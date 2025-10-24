31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özmen, daha sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız sürdürmüştü. Hakkında çeşitli iddiaların yer aldığı bir yerel internet sitesi üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Özmen, 24 Mart’ta Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve 26 Mart’ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Satılmış da gözaltına alındı ve 17 Haziran’da tutuklandı.

Dava Süreci

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özmen ve Satılmış dahil 20 kişi hakkında rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, soruşturmanın gizliliğini ihlal ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçlarından dava açıldı. Mustafa Özmen için dava sürecinde 65 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ümit Satılmış’ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

Mahkeme Kararları

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, bugün görülen karar duruşmasında eski başkan Mustafa Özmen’e;

Zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplam 23 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ümit Satılmış’a ise ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlarından 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Diğer sanıklar hakkında ise çeşitli kararlar verildi:

M.D.: Zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis

Y.Y.: 2 yıl 1 ay

M.T.: 2 yıl 7 ay 6 gün

Bazı sanıklar hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

S.Y. ve A.E. hakkında ceza verilmesine yer olmadığı, Ü.S., A.T., M.Ö. ve Ş.Ö. ise beraat etti.

Öne Çıkan Detaylar

Mahkeme kararında, Özmen’in belediyeye ait iş makinelerini özel işlerde kullandırdığı, elde edilen gelirleri zimmetine geçirdiği ve bazı iş insanlarından rüşvet aldığı vurgulandı. Ayrıca, belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı da belirtildi.