İlk soruşturma kapsamında, şüphelilerin kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanıolarak tanıtarak, mağdurları “define ve tarihi eser bulma” vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Ankara merkezli Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise işlemlerinin ardından serbest kaldı.

İkinci soruşturma ise, kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşması olmayan kişilerin, para karşılığı sahte özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı yönünde yürütüldü. Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme sonucunda 4 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı ve 8 kişi serbest kaldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyaya ilişkin soruşturmaların titizlikle devam ettiğini duyurdu.