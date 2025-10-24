Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Birecik ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek, çok sayıda şarjör, kesici-delici alet ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)