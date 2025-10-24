Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TELE 1 televizyon kanalına kayyum atanmasını eleştirdi. Yavaş, paylaşımında “Basın hürdür, sansür edilemez!” ifadelerini kullanarak, yargılama süreci tamamlanmadan yapılan müdahalenin fiili bir ceza anlamına geldiğini vurguladı.

Yavaş açıklamasında, henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken yapılan kayyum atamasının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına zarar verdiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu tür müdahalelerin bağımsız medya organlarını kısıtladığını ve demokratik değerleri zedelediğini ifade etti.

Basın hürdür, sansür edilemez!



Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2025