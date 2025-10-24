BURSA’da, otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Birol İşgürak (37) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Murat Özçelebi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Orhaneli yönünden Bursa’ya giden İşgürak’ın kontrolünü kaybettiği 16 BGN 137 plakalı motosikleti, karşı yönden gelen Özçelebi’nin kullandığı 34 MOR 518 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Birol İşgürak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Murat Özçelebi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşgürak’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.