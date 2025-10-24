BURSA’da eski eşi Meltem Hatip’i boşanma sürecinde silahla yaralayan emekli öğretmen Kadri Eken, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Olay, geçen yıl haziran ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Meltem Hatip, öldürülme korkusuyla bindiği takside Eken tarafından silahla vuruldu. Taksi şoförü Mehmet Uçan da yaralandı. Takside yaşanan korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Eken, yolda beklediği eski eşiyle tartıştıktan sonra Meltem Hatip’in kaçıp taksiye binmesi üzerine elindeki tabancayla ateş etti. Meltem Hatip ve taksi şoförü sağ kollarından yaralandı. Olay sonrası tutuklanan Eken hakkında “tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs”, “öldürmeye teşebbüs” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından dava açıldı. Taksideki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Mağdurların İfadeleri

Meltem Hatip, duruşmada eski eşinin daha önce şiddet uyguladığını belirterek, “Tesadüfen oradan geçen taksici tarafından kurtuldum. Boşanma davam kesinleşti, cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Taksi şoförü Mehmet Uçan ise, “Kolumda kurşun içeride, çıkarılamadı. Çalışamıyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanığın Savunması ve Avukatının Talebi

Kadri Eken, olay sırasında amacının eşini vurmak olmadığını, taksi şoförünü tanımadığını ve polise teslim olduğunu söyledi. Avukatı Mustafa Göktürk Karaca, müvekkilinin eyleminin kasıtlı olmadığını belirterek, “Öldürme kastı olsaydı, aracın arkasından da ateş edebilirdi. Müvekkilim pişman olarak eyleminden vazgeçmiştir” diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme Kararı

Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi ve Kadri Eken’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.