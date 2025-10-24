İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki İSKİ tankeri yokuşta kayarak iş yerine çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yarımburgaz Mahallesi 5. Fatih Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ su tankeri şoförü aracını cadde üzerinde park etti. Bir süre sonra su tankeri hareket etti ve önce kaldırıma ardından da kapalı olan iş yerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken su tankerinde ve iş yerinde hasar oluştu. Su tankerinin hareket etmesi ve kaldırıma çıktıktan sonra iş yerine çarpması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı sorgulamada su tankerinin muayenesinin olmadığını tespit etti. Tankerde bulunan su boşaltıldıktan sonra tanker bulunduğu yerden vinç yardımı ile alındı.

Salih Aydın, "Ben burada oturuyordum, araç orada freni mi boşaldı ne olduysa geldi girdi buraya. Ben şoför var zannettim içinde. Kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Abdullah Baydan ise, "Şoför el frenini çekti gitti, orada çay içiyordu. Araç kendi kendine geldi, buraya girdi. Şoför baktı 'benim aracım nerde' dedi. Baktı ki araç gitmiş" dedi.