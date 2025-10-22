Bursa’nın Gemlik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kedinin başına poşet geçirip, bağladı. Kedi bir esnaf tarafından poşetten kurtarılırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Balıkpazarı Mahallesi’nde bir esnaf sokakta yürürken başına poşet geçirilmiş kedi gördü. Poşet bağlandığı için çıkaramayan kedinin güçlükle yürüyüp, yönünü bulmaya çalıştı. Durumu fark eden bir esnaf, korkup kaçmaya çalışan kediyi yakalayıp, başındaki poşeti çıkardı. Kediyi iş yerine getiren esnaf, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, poşeti geçiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)