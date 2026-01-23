Başkent Ankara, dövüş sporları tutkunlarının merakla beklediği dünyanın en ünlü boks gecelerinden Vendetta Fight Nights’a hazır.

“PROFESYONEL MMA ORGANİZASYONU İLE SPORA, GENÇLİĞE VE EKONOMİYE GÜÇ KATIYORUZ”

Vendetta Fight Nights, Türkiye’de profesyonel “Mixed Martial Arts (MMA)” sporunun gelişimini hızlandırmak, genç nesilleri spora yönlendirmek ve ülke ekonomisine somut katkılar sağlamak amacıyla düzenlenen prestijli bir organizasyon.

Bu etkinlik, gençlere disiplin, özgüven, mental dayanıklılık ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedeflerken; yetenekli sporculara profesyonel kariyerlerinde kendilerini ulusal ve uluslararası platformda kanıtlama fırsatı sunuyor. MMA’nin dünya çapında hızla yükselen popülaritesi, özellikle genç nüfus için güçlü bir ilham ve motivasyon kaynağı haline geldi.

Vendetta Fight Night 49, Türkiye’nin en iyi MMA sporcularını uluslararası rakiplerle karşı karşıya getirerek, sporun birleştirici gücünü, gençliğin enerjisini ve ekonomik kalkınma dinamiklerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

Vendetta Fight Night 49, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Etimesgut’un Bağlıca semtindeki Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi’nde saat 17:00’de gerçekleştirilecek.

Kapılar, saat 17.00’da açılacak, müsabakalar akşam saatlerinde başlayacak ve TV8,5 kanalında saat 21.30’dan itibaren canlı olarak gösterilecek.