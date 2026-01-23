Kamu diş hekimleri, teşvik ek ödemelerinde yaşanan düşüşler nedeniyle hak kaybı yaşadıklarını belirterek ek protokol talebini yeniden gündeme getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Diş Hek-Sen Kurucu Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, 8. Dönem Toplu Sözleşme ile diş hekimlerine tanınan önemli bir hakkın kaldırıldığını vurgulayarak, bu durumun gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini ve yoksulluk sınırının altına itilen diş hekimleri açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“VERİLEN HAK GERİ ALINDI”

Yıldırım, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de diş hekimlerine tanınan “hastane ortalamasından teşvik ek ödeme alma” hakkının, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de kaldırılmasının büyük bir mağduriyet yarattığını vurguladı. Girişimsel işlem puanlarının ve katsayıların yetersizliği nedeniyle diş hekimlerinin zaten hak ettikleri geliri elde edemediğini belirten Yıldırım, bu hakkın kaldırılmasının mevcut adaletsizliği daha da derinleştirdiğini söyledi.

ÇÖZÜM İÇİN ÜÇ MADDELİK TALEP

Sorunun çözümü için ek protokolün şart olduğunu ifade eden Yıldırım, taleplerini üç başlıkta topladı:

Diş hekimlerine yeniden ortalamadan teşvik ek ödemesi hakkı tanınmalı,

Bu düzenleme Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği’ne kalıcı olarak eklenmeli,

Girişimsel işlem puanları adil ve hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlenmeli.

Yıldırım, Anayasa ve 4688 sayılı Kanun’un ek protokole açıkça imkân tanıdığını hatırlatarak, 2022 yılında kamu işçileri için yapılan ek protokolün hekimler açısından da emsal oluşturduğunu ifade etti.

YETKİLİ SENDİKALARA ELEŞTİRİ, CİMER BAŞVURUSU

Yetkili sendikaların sessizliğini eleştiren Diş Hek-Sen Genel Başkanı, bu tutumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yıldırım, sendika olarak demokratik haklarını kullanacaklarını belirterek, üyelerle birlikte kamu otoritelerine yönelik toplu CİMER başvurusu sürecini başlattıklarını açıkladı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.