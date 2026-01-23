Gazetecilikten sanata, spordan sağlığa kadar birçok alanda yıl boyunca başarı gösteren isimlerin ödüllendirildiği 23. Altın Başarı Ödülleri, Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından organize edilen ödül töreni, 29 Ekim Şair Baki Nedim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören, tüm katılımcılar eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sanat, medya, siyaset, eğitim, sağlık ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, özellikle medya alanındaki başarılar ön plana çıktı. Haber spikerleri, muhabirler, program sunucuları, editörler ve medya yöneticileri yıl boyunca verdikleri emek nedeniyle ödüllendirildi.

Törende konuşan Spiker Platformu Kurucusu Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödülleri’nin yalnızca bir ödül organizasyonu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Altın Başarı Ödülleri yalnızca bir ödül töreni değil; emeğe, mücadeleye ve toplumsal sorumluluğa verilen bir değerdir. Medya, toplumun aynasıdır ve bu emeği görünür kılmak bizim için son derece kıymetlidir.”

SONSÖZ GAZETESİ’NE ANLAMLI ÖDÜL

Törende verilen ödüller arasında, Sonsöz Gazetesi Parlamento Muhabiri Sümer Taşkıran da yer aldı. Taşkıran, “Yılın En İyi Kadın Gazete Haber Muhabiri” ödülüne layık görülerek hem bireysel başarısını hem de Sonsöz Gazetesi’nin Ankara ve Meclis haberciliğindeki güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

ANKARA VE MECLİS ODAKLI GAZETECİLİK

Ankara merkezli siyasi habercilikte uzun yıllardır aktif rol üstlenen Sümer Taşkıran, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere başkentin nabzını tutan haberleriyle tanınıyor. 10 yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğini aralıksız sürdüren Taşkıran; televizyon, ajans ve yazılı-görsel medya alanlarında görev alarak farklı mecralarda önemli çalışmalara imza attı. Özellikle Ankara ve TBMM odaklı siyasi habercilikte edindiği deneyimle, kamuoyunun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında etkin rol oynadı.

Sonsöz Gazetesi’ni temsilen Meclis’te aktif görev yapan Taşkıran; kulislerden genel kurula, sahadan manşete uzanan haber sürecinde, haberi yerinde toplayan, yazan, şekillendiren ve kamuoyuna aktaran isimler arasında yer alıyor.

“HABERCİ, GERÇEĞİN İZİNİ SÜREN KİŞİDİR”

Ödülünü aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Sümer Taşkıran, şu ifadeleri kullandı: “Haberci, sadece haberi yazan kişi değildir. Haberci; gerçeğin izini süren, kamu adına soran, sorgulayan ve haberi doğru ve hızlı şekilde topluma aktaran kişidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Basın, milletin müşterek sesidir.’ Ben de bu anlayışla, ömür boyu sizin sesiniz olmaya devam edeceğim. Bu ödülü Sonsöz Gazetesi ailem adına ve aynı zamanda tüm başarılarımın kaynağı olan, 6 yıl önce kaybettiğim biricik babam adına alıyorum. Bana bu ödülü layık gören meslektaşım Cengizhan Kaya’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk bayrağımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorum.”

