Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün havalimanında gözaltına alınan Esat Yontunç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Yontunç hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

“Hayatım Boyunca Uyuşturucu Kullanmadım”

Savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Yontunç, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yontunç ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Hayatım boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda da bulunmadım. Bu tarz etkinliklere katılmam.”

İddialara Konu İsimlerle İlgili Açıklamalar

Yontunç, Monkey Project isimli işletmenin düzenlediği eğlence etkinliklerine katılmadığını belirterek, yalnızca Charlie Can isimli kişiyle birkaç kez görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında adı geçen Ege Mutaf isimli kişiyi tanımadığını ifade eden Yontunç, bu kişiyle hiçbir iletişimi olmadığını vurguladı.

Şeyma Subaşı Açıklaması

Savcılık ifadesinde Şeyma Subaşı ile ilgili de konuşan Yontunç, şu ifadeleri kullandı:

“Şeyma Subaşı’nı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım. Bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır.”

“Bu Sorular Bile Hicap Duymama Sebep Oldu”

Yontunç ifadesinin sonunda, kendisine yöneltilen suçlamalardan rahatsızlık duyduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sormuş olduğunuz sorular bile benim hicap duymama sebebiyet verdi. Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı bu suçlamaları duyduğumda kendime güvenerek geldim.”