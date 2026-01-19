İnegöl merkez ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Oylat Kaplıcaları'na giden tatilciler, dönüş yolunda yoğun kar nedeniyle ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, özellikle kış lastiği bulunmayan araçlarla Oylat Kaplıcaları yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.