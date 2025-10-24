Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevine Atakan Çelik atandı. Atama kararının ardından Çelik, X (eski Twitter) hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür mesajı yayımladı.

Atakan Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü görevini tarafıma tevdi eden Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Çay’a ve BİK Yönetim Kurulu’na şükranlarımı sunarım. Allah mahcup etmesin…”

Atakan Çelik’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda gazeteci ve kurum temsilcisi tarafından tebrik yorumlarıyla karşılandı.

Basın İlan Kurumu, resmi ilan ve reklamların düzenlenmesiyle basın sektörüne destek sağlayan kamu kurumları arasında yer alıyor.

