Nijer ordusu, Diffa bölgesinde Çad Gölü havzasında düzenlenen operasyonda Boko Haram lideri İbrahim Mahamadou’nun, örgüt içindeki adıyla “Bakura”nın öldürüldüğünü duyurdu. 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen üç aşamalı hava saldırısında çok sayıda örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 15 Ağustos’ta Diffa bölgesinde Çad Gölü havzasında gerçekleştirildi. Ordunun istihbarat çalışmaları sonucu yerleri tespit edilen Boko Haram unsurları, üç aşamalı hava saldırısıyla hedef alındı. Operasyonda “onlarca terörist”in de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakura kimdi?

Yaklaşık 40 yaşında olduğu bilinen Bakura, Boko Haram’ın eski lideri Abubakar Shekau’nun 2021’deki ölümünden sonra örgüt içinde öne çıktı. 2022’de Boko Haram’ın yeni lideri olarak kabul edilen Bakura, özellikle Çad Gölü çevresindeki saldırılar ve sivillere yönelik eylemleriyle tanınıyordu.