Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Espor Dünya Kupası’nda (EWC) Türkiye temsilcisi Aurora Gaming, Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü’den oluşan Aurora Gaming, yarı finalde ev sahibi Team Falcons’u 2-0 (13-9, 13-11) mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile karşılaşan Türk ekibi, zorlu mücadelede 3-0 (14-16, 9-13, 4-13) mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Aurora Gaming’in bu başarısı, Türk espor tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.