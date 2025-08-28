ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, görüşmede Ukrayna’daki nükleer tesisler de dahil olmak üzere küresel nükleer güvenlik ile IAEA’nın İran’da yürüttüğü izleme ve doğrulama faaliyetlerini ele aldı.

Rubio, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD’nin IAEA’ya olan desteğini yeniden teyit ettiğini belirterek, “Küresel nükleer emniyet, güvenlik ve denetimi teşvik etmenin yollarını -İran’ı izlemeye yönelik IAEA çabaları da dahil- ele aldık. ABD, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını ilerletmeye ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Grossi ise görüşmeyi ‘zamanında ve önemli bir temas’ olarak nitelendirerek, kurumun İran ve Ukrayna’daki çalışmaları ile nükleer yenilikler ilerlerken güçlü ABD–IAEA iş birliğinin önemine dikkat çekti. Grossi, “Barış için yürüttüğümüz misyonumuza ABD’nin sürekli desteği için minnettarım” dedi.