Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu. Zelenskiy, mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını içtenlikle kutladı.

Zelenskiy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz.”

Türkiye’nin uluslararası alanda önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Zelenskiy, “Türkiye uzun bir yol kat etti ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda. Türkiye’nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına refah ve mutluluk diliyorum.” ifadelerini kullandı.