Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Volkan Demirel için imza töreni düzenledi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende, kulüp başkanı Mehmet Kaya da hazır bulundu.

Törenin açılışında konuşan Başkan Mehmet Kaya, Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayarak, “Cumhuriyetimizin 102. yılına denk gelen bu özel günde, anlamlı bir imzaya hep birlikte tanıklık edeceğiz. Volkan Hoca’nın doğum günü de iki gün önceydi, güzel bir tarihe denk geldi.” dedi.

“İlhan Cavcav ruhunu hissettim”

İmza töreninde duygusal ifadeler kullanan Volkan Demirel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “Cumhuriyetin parlayan yıldızı Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde olmak benim için büyük onur. Bu tesisin kapısından içeri girdiğimde ‘İlhan Cavcav ruhunu’ iliklerime kadar hissettim. Rahmetli başkanımızı sevgi ve saygıyla anıyorum.” diye konuştu.

“Elimde sihirli değnek yok ama mücadelemiz var”

Oyun planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirel, “Öncelikle Hüseyin Hocama teşekkür ediyorum. Bu takımı 1. Lig’den buralara taşıdı. Biz de bu kadroyla ne kadar daha iyi işler yapabiliriz ona odaklanacağız. Elimde sihirli değnek yok ama bu takımı en iyi şekilde değerlendirip, puan almak için mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Takımın mevcut durumuna da değinen genç teknik adam, “Aslında bu takım 4-5 puan daha toplayabilecek bir performans sergiledi. Şanssız anlar, kaçan goller ve penaltılar var. Ama biz bu aile yapısını koruyarak, eksikleri çöze çöze ilerleyeceğiz.” dedi.

“1500 futbolcu demek, büyük bir akademi demek”

Gençlerbirliği’nin altyapı potansiyeline dikkat çeken Volkan Demirel, “Yaklaşık 1500 futbolcu var. Bu, Türkiye’nin belki de en büyük futbol akademisi. Bana göre başarı, bir futbolcuya dokunmak, onu Türk futboluna kazandırmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda Volkan Demirel için doğum günü pastası kesildi. Yeni teknik direktör, imza töreninin ardından kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.