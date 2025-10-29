Güney Kore'nin başkenti Seul’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Güney Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakan Yardımcısı, Koreli milletvekilleri, belediye başkanları, yabancı misyon temsilcileri, Koreli konuklar ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

“Cumhuriyetin 102. Yılını Kutlamanın Onurunu Yaşıyoruz”

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Murat Tamer, yaptığı konuşmada programa katılanlara teşekkür ederek, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünübirlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“Bundan 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimiz bağımsızlık iradesini dünyaya ilan etti. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, adalet, çağdaşlık ve ilerleme idealleri üzerine inşa edildi,” dedi.

Tamer, Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

“Türkiye, Barış ve Adaletten Yana Bir Dış Politika İzliyor”

Büyükelçi Tamer, Türkiye'nin dış politikada barıştan, adaletten ve insanlık onurundan yana tavır aldığını ifade etti.

“Türkiye ve Güney Kore, ortak geleceğini dostluk, güven ve karşılıklı saygı temelinde inşa etmeye kararlıdır,” dedi.

Tamer, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kore Savaşı'nda Türk askerleri, Kore'nin özgürlüğü için ülkelerinden binlerce kilometre ötede fedakârca mücadele etti. Bu ortak fedakârlık, halklarımız arasında eşi benzeri olmayan bir bağın temelini oluşturdu. Bugün yine o ruh, yeni iş birliklerimize — savunma sanayiinden yüksek teknolojiye, eğitimden kültürel değişimlere kadar — bizlere ilham vermeye devam ediyor.”

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Büyükelçi Murat Tamer, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığını, ayrıca Güney Kore’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını belirtti.

Programda ayrıca Güney Koreli Hoondoo müzik grubu, Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan “Parla” marşını Türkçe olarak seslendirdi. Katılımcılar, bu anlamlı performansı uzun süre alkışladı.