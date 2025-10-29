Adana’nın köklü tatlı üreticilerinden Mahsere, Cumhuriyetimizin 102. yılını özel bir vitrin tasarımıyla kutladı. 1948 yılından bu yana geleneksel yöntemlerle lokum, cezerye, tahin ve helva üreten marka, “Yaşasın Cumhuriyet” temalı vitriniyle hem göze hem damağa hitap etti.

SÜMER TAŞKIRAN

Mahsere’nin kurucusu Mehmet Özdoğru’nun öncülüğünde başlayan lezzet yolculuğu, bugün hâlâ aynı özen, emek ve geleneksel ustalıkla devam ediyor. Şirket, üretimde kullandığı tüm hammaddeleri yerli üreticilerden temin ederek hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Anadolu’nun bereketini sofralara taşıyor.

“1948’den bu yana lezzetten ödün vermeden üretim yapıyoruz” diyen Özdoğru, tahin ve helvanın temel hammaddesi olan susamı Adana’nın verimli topraklarında yetiştiren çiftçilerle doğrudan iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Özdoğru, “Tüm ürünlerimizde geleneksel lezzeti korurken, hijyen ve kalite standartlarını en üst seviyede tutuyoruz. El emeğini modern teknolojiyle buluşturarak her kavanozda yılların tecrübesini, her dilimde emeğin izini sunuyoruz" dedi.

Mahsere, sadece bir üretici değil; aynı zamanda yerli üretimi, sürdürülebilir tarımı ve Anadolu’nun tatlı mirasını yaşatan bir marka olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet’in değerlerinden ilham alan firma, hazırladığı özel vitrinle Cumhuriyet’in 102 yıllık gururunu “tatlı bir selam”la taçlandırdı.