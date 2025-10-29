Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Tuzla Belediyesitarafından hayata geçirilen “Tuzla Yaşam Aydınlı Kültür Sanat Merkezi” açılışına katıldı. Açılışta Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, milletvekilleri, ilçe protokolü, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

“Cumhuriyet, Tüm Çocukların Eşit Doğmasını Hedefler”

Konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yapan Özgür Özel, Anıtkabir’den geldiğini belirterek, “Bugün buraya Anıtkabir’den geldim. Ebedi önderimiz, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. Şimdi Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümünde bir açılış töreni için İstanbul’da, Tuzla’dayız,” dedi.

Özel, Cumhuriyet’in halk egemenliğini güçlendirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu.

“Ülkenin Garp Cephesi Kumandanı’nın, ülkenin ikinci cumhurbaşkanının torunuyla, 104 yaşında hayatını kaybetmiş, 99 yaşına kadar pazarlarda kendi ürettiği sebzeleri satmış bir bahçıvanın torununu mecliste yan yana oturtabilen gücün adı Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet seçkinleri reddeder. Bütün vatandaşların eşit haklarda olmasını, tüm çocukların hayata gelirken eşit şartlarda doğmasını savunan, hedefleyen rejimin adıdır Cumhuriyet.”

“CHP Belediyeleri Madden ve Manen Silkeliyorlar”

Konuşmasının devamında yerel yönetimlere yönelik baskılara dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı.

“Tam bir yıldır darbeci kuşatma altındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, yarın 30 Ekim, bir yıl olacak. Türkiye’nin en büyük ilçesine, nüfusu 1 milyonun üzerindeki Esenyurt’a kayyum atadıklarının, belediye başkanını alıp tutukladıklarının üzerinden 1 yıl geçti. O günden bugüne 12’si İstanbul’da, 18 belediye başkanı cezaevlerinde. 3 belediyemize kayyum atadılar. Tüm belediyelerimizin üzerinde maddi manevi baskılar var. Ama Allah’a şükür aslanlar gibi milletimizle birlikte direnmeye devam ediyoruz. Seçimle göreve gelenin seçimle gitmesi esastır.”

“Cumhuriyet, Halkın Kendi Geleceğine Sahip Çıkma İradesidir”

Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ise Cumhuriyet’in anlamına değinerek şunları söyledi:

“Cumhuriyet, halkın kendi geleceğine sahip çıkma iradesidir. Biz de bu iradeyi Tuzla’da her gün yeniden hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetin 102. yılında, Tuzla’nın kültür ve sanat yaşamına kalıcı bir eser armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. On yıl boyunca atıl kalan bu yapı, bugün artık Aydınlı’nın ve tüm Tuzla’nın yaşam merkezi. Bu merkez, sadece bir bina değil; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına açılan bir kapıdır.”

Cumhuriyet Coşkusu Tuzla Sahil’de Devam Edecek

Açılış töreninin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenecek Zeynep Bastık konseri ile devam edecek. Binlerce vatandaşın katılması beklenen etkinlikte Cumhuriyet’in 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak.