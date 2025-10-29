Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim devlet geleneğinin en son halkası olduğunu belirterek, “102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ülkenin savunma sanayisinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime kadar her alanda büyük kalkınma seferberliği yürütüldüğünü söyledi.

Konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Erdoğan, “Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koşuyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında tüm bu başarıları çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini açıkladı:

Bilim ve Kültür: Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

Resim: Yalçın Gökçebağ

Müzik: Besteci Yalçın Tura Anıtkabir'de 29 Ekim coşkusu! İçeriği Görüntüle

Anadolu Arkeolojisi: Prof. Dr. Fahri Işık

Fotoğraf: AA foto muhabiri Ali Jadallah

Ayrıca Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı ödül sahiplerini tebrik ederek, “Türkiye’nin kültür, sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.