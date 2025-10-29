Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla vatandaşları büyük “Cumhuriyet Yürüyüşü”ne davet etti. Yavaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet’in 102. yılında, fenerlerimizle Ankara’yı aydınlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında etkinliğin detaylarını da aktaran Yavaş, “Saat 19.00’da Zafer Genç Akademi açılışımızın ardından Mareşal Atatürk Anıtı’ndan 1. Meclis’e uzanan büyük ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’nde buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet’in 102. yılı fener alayıyla kutlanacak. Yürüyüşün, Zafer Meydanı’ndan başlayarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona ereceği belirtildi.

