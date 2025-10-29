Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ağır yaralı olarak bulunan motosiklet sürücüsü K.K.’nın kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaralı halde bulunan 43 AEL 088 plakalı motosikletin sürücüsü K.K. için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede K.K.’nın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık personelinin yoğun çabası sonucu kalbi yeniden çalıştırılan K.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

K.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sürücünün ağır yaralı olarak bulunduğu bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.