Olay, geçen pazar günü Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi’ndeki bir gecekonduda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan O.E. ile Gazi Karaca arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O.E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.’ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gazi Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, sol bacağından yaralanan Fikret T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan O.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Ayrıca O.E.’nin babası F.E. ve yardım eden A.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi O.E. ile yardımcısı A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.