Pursaklar Belediyesi, İsrail saldırılarında soykırıma uğrayan Gazzelilerle dayanışma göstermek amacıyla üç gün sürecek “Gazze İçin Dua, İlahi ve Ezgiler” programını başlattı. Etkinliğin ilk günü, Şehit Salim Akgül Parkı Pursaklar Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Program, Mustafa Özcan Güneşdoğdu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu ilahiler seslendirdi. Etkinliğe Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Veysel Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayacaklarını belirterek, “Pursaklar olarak dualarımızla, kalbimizle, yüreğimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanlığın vicdanını kanatan bu tabloyu unutturmamak, mazlumların sesi olmak hepimizin görevidir. Gazze’deki kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Zulmün karşısında dimdik durmaya, dualarımızla ve desteğimizle mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Programda saldırılarda hayatını kaybeden siviller rahmetle anıldı, yaralılar için şifa dileklerinde bulunuldu. Pursaklar halkı, Filistinli kardeşlerinin acısını paylaşarak güçlü bir dayanışma sergiledi.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında 28 Ağustos’ta Hasan Bayar, 29 Ağustos’ta ise Fadıl Aydın sahne alacak.