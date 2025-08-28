ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre, işsizlik maaşı için ilk kez başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 5 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi ise başvuruların 231 bin seviyesinde olacağı yönündeydi. Önceki haftanın verisi ise 235 binden 234 bine revize edildi.

Geçen haftaya ilişkin 4 haftalık ortalama başvuru sayısı ise 2 bin 500 artışla 228 bin 500’e çıktı. Öte yandan, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 16 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalarak 1 milyon 954 bine geriledi.

Ekonomistler, işsizlik başvurularındaki gerilemenin ABD işgücü piyasasının hala dirençli olduğuna işaret ettiğini söylüyor.