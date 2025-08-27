Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Ayrancı semt pazarının girişinde kaydedilen bir görüntü, kentteki erişilebilirlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Tekerlekli sandalye kullanan bir vatandaş, pazar yerine girmek isterken araçların işgal ettiği alan nedeniyle ilerleyemedi.

Sosyal medyada paylaşılan karede, pazarın girişinde araçların sağlı sollu park ettiği görülüyor. Bu durum, özellikle engelli bireylerin hareket alanını tamamen kısıtlıyor. Görüntüyü paylaşan vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı: “Ayrancı pazar yeri girişinde bu şekilde kaldım.”

Her ne kadar burası teknik olarak bir kaldırım olmasa da, pazarın ana erişim noktası olması sebebiyle herkesin özellikle yaşlı, çocuklu ya da engelli bireylerin rahatça kullanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

DİP NOT; Bu haber, Ankara Trafik sayfasında paylaşılan bir takipçi görüntüsüne dayanmaktadır. Görüntü bize değil, doğrudan Ankara Trafik sayfasına ulaşmış; biz ise kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaşanan mağduriyeti haberleştirdik.