Çankaya Belediyesi, Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında, Çankaya’da ikamet eden ve yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek, “Hoş Geldin Bebek” seti armağan ediyor. Sağlık ekipleri ziyarette bulundukları ebeveynlere anne ve bebek sağlığı hakkında da bilgi veriyor.

BEBEK SETİ ORGANİK PAMUKLU ÜRÜNLERDEN OLUŞUYOR

Belediye, son 9 ayda 618 bebek setini, Çankayalı yeni anne ve babalara hediye ederek ailelerin sevincine ortak oldu. 11 parçadan oluşan bebek seti yeni doğan bebek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanıyor. Set, yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, zıbın altı, bere, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Aile, daha sonra yaşanabilecek problemler ya da sormak istediği sorular konusunda da (0312) 458 89 00/1199 numaralı telefonu 09.00-16.00 saatleri arası Hoş Geldin Bebek birimindeki sağlık görevlileri ile görüşebiliyor. Hoş Geldin Bebek setinden edinmek isteyen Çankayalılar, telefonla ya da https://basvuru.cankaya.bel. tr/hosgeldinbebek internet adresinden talepte bulunabiliyorlar.