EBRU APALAK

Kadın Futbolcular Derneği'nin düzenlediği Kristal Ayaklar Ödül Töreni 2024-2025, Ankara'da CerModern'de 27 Ağustos'ta düzenlendi. Törene kısa bir süre önce CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Çerçioğlu'na yurttaşların ilgisi yoğundu.

ABB FOMGET 4 ÖDÜL ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, toplam dört kategoride ödüle lâyık görüldü. Bu yıl Kristal Kalpler Ödülü'nü dört takım paylaştı: Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Futbol Takımı, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, Yüksekova Kadın Futbol Takımı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer destekçi kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi.

EMİNE ERDOĞAN: "KADINLARIN GÜCÜ TOPLUMUN GÜCÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan törene bir mesaj yolladı. Erdoğan'ın mesajını gazeteci Hande Fırat okudu. Erdoğan, "Kadınların gücü toplumun gücü; sesiyse milletin sesidir" dedi.

"KADINLAR YOL AÇIYOR"

Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Dilek Kavasoğlu törende ilk konuşmayı yaptı. Kavasoğlu, yalnızca başarıyı değil azmi ve umudu da ödüllendirdiklerini belirtti. Kadın futbolunu destekleyen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. "Kadınlar sadece futbol oynamıyor. Kadınlar yol açıyor ve değiştiriyor" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 'AİLE YILI' VURGUSU

Kavasoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuştu. Göktaş, sporun toplumun geleceğini şekillendiren güçlü alanlardan biri olduğunu söyledi. Kadın futbolu için Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladıkları protokolü hatırlattı. Kadınların futboldaki başarısından gurur duyduklarını belirterek, Aile Yılı'na dikkat çekti.

BAKAN URALOĞLU: KADINLAR, SAHADA DAHA FAZLA GÖRÜNÜR DURUMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, törenin yalnızca bir ödül töreni olmadığını kadınların azim ve kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti. "Sahadaki her mücadele, her pas kadınların varlığını daha fazla görünür hâle getirdi" dedi.

"SPOR BİRLEŞTİRİR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Uraloğlu'ndan sonra konuştu. Hakkâri'nin başarılı olan iki takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine değindi. "Spor iyileştirir, birleştirir" diyen Bak, Erdoğan'ın kadın futbolculara selamını iletti. Sporun gençleri uyuşturucu ve dijital bağımlılıktan uzak tuttuğunu dile getirdi.

Bak, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekerek, "Şırnak'ta roket sesleri yerine raket sesleri yükseliyor. Terörü istemiyoruz" diye konuştu.

Törende ödül alanlar şöyle:

Yılın Defans Oyuncusu: Dilan Bora

(Trabzonspor Kadın Futbol Takımı)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Meryem Cennet Çam (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Yılın Teknik Direktörü: Cumali Enginar (ABB FOMGET SK)

Yılın Takımı: Kemal İğdeli

(ABB FOMGET SK)

Yılın Gol Kraliçesi ve Forveti: Armisa Kuç (ABB FOMGET SK)

Yılın Kalecisi: Selda Akgöz (ABB FOMGET SK)

Yılın Altyapı Takımı: Soma Zafer Kulübü

Yılın Medya Ödülü: Kanal 3

Yılın Kadın Futbolu TV Programı Sunucusu: Aysun Şahin Mutlu

Yılın Kadın Futbolu TV Program Yorumcusu: Mert Dokuzoğlu

Yılın Gazetecisi: Müjde Elmas

(FourFourTwo Türkiye Direktörü)

Yılın Umut Vaadeden Genç Futbolcusu: Sıla Besra Tetik (Beylerbeyi Kadın Futbolu SK)

Yılın Kadın Futbolu Gönüllüsü: Hande Fırat

Yılın Kadın Hakemi: Gamze Durmuş Pakkan

Yılın Kadın Futbolu Programı Yöneticisi: Erdem Göktürk (Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı)

Yılın Kadın Futbolcusu: Ebru Topçu (Galatasaray Kadın Futbol Takımı)

Yılın Spor Kulüpleri (Kristal Kalpler Ödülü): Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Futbol Takımı, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, Yüksekova Kadın Futbol Takımı.