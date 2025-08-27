Gözaltına alınan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayhan, çete bağlantısı gerekçesiyle savunma sanayi sırlarını sızdırmak ve casusluk yapmakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamı genişletilirken, Assan Grup sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Şirket yönetimine kayyum atanmasıyla birlikte soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Yetkililer, örgüt bağlantılarının ve olası casusluk faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla inceleneceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde;

ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.