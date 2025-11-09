AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin koordinatları 39.22667 kuzey enlemi ve 28.01389 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD, depremle ilgili detaylara şu bağlantıdan ulaşılabileceğini duyurdu: deprem.afad.gov.tr/event-detail/556690

Şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, ancak bölgede hassas bir şekilde takip yapıldığı öğrenildi.

AFAD ve diğer ilgili kurumlar, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Deprem Detayları:

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 9 Kasım 2025

Saat: 11:58:50 (TSİ)

Enlem: 39.22667 N

Boylam: 28.01389 E

Derinlik: 7.14 km