Vali Aksoy, mesajında Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, onun askeri dehası, ileri görüşlülüğü ve milletine adanmış bir ömürle sadece Türk milletine değil, tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

“10 Kasım, bir matem günü olmanın ötesinde, Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun bizlere bıraktığı yüksek ideallere sahip çıkma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür” diyen Aksoy, Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Aksoy, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bizlere düşen en önemli görev, O’nun gösterdiği ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefi doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde yürümektir. Atatürk’ün fikirleri ve ilkeleri yolumuzu aydınlatan bir meşale olmaya devam edecektir.”

Son olarak Vali Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve şükranla andığını dile getirdi.