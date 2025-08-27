Tiyatro dünyasının duayeni Haldun Dormen, hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ferdi Zeyrek, 1977 doğumlu bir mimar ve siyasetçiydi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeyrek, partisinin 74 yıl sonra Manisa’da belediye başkanlığını kazanmasını sağlamıştı. Aynı zamanda Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Zeyrek, 9 Haziran 2025’te evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.
Muhabir: Zehra Önen 4