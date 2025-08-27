“Önce kadınları dinleyebiliriz, bir kere bunu yapabiliriz. Önce isimlere bir bakalım” diyen şarkıcı Kalben, kendisine zarar veren kişilerin isimlerini dile getirmenin ne kadar zor olduğunu açıkladı.

Yakın zamanda değer verdiği bir kişinin yanında, kendi sınırlarını aşan ve rahatsızlık veren bir davranışla karşılaştığını söyleyen Kalben, yaşadığı karışık duyguları paylaştı: “Ona gidip söylemeli miyim? Ondan nasıl bir cevap alacağımı bilmiyorum. Çok kitlenmiş hissediyorum.”

Kalben, bu tür durumlarla yüzleşen insanların cesaretine dikkat çekerek, “Kendilerine zarar veren insanların isimlerini söyleyebilen insanlar o kadar güçlü bir davranış sergiliyorlar ki ben onu hâlâ yapamıyorum” dedi.