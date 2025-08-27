Nusret Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, imza ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mahkeme, Nusret Yılmaz’a imza ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Yılmaz’ın serbest bırakılmasıyla birlikte İmamoğlu’nun hukuk ekibinde kısa süreli bir rahatlama yaşandı.

Soruşturma kapsamında İBB’ye yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, Yılmaz’ın adli kontrole tabi tutulmasının sürecin seyrini etkilemeyeceğini vurguladı.